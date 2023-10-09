В Киеве девочку-подростка забросали яйцами в день рождения (видео)

Детали инцидента с ребенком

За кадром слышится голос парней, которые смеются от издевательств над девочкой.

"С днем рождения", - говорят они.

"Сделали это парни, судя по закадровому голосу. При этом, окружающим супер весело. Это вообще как называется?" - говорится под видео.

Ювенальные полицейские, увидев видео в Телеграмм-каналах, сразу начали проверку. По результату выяснено, что событие произошло в июне. Дети установлены.

"После опроса всех родителей с детьми будет принято решение о правовой квалификации", - сообщает полиция Киева в комментарии ТСН.