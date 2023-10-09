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В Киеве девочку-подростка забросали яйцами в день рождения (видео)

Киев, Понедельник 09 октября 2023 11:36
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В Киеве девочку-подростка забросали яйцами в день рождения (видео) В Киеве поиздевались над девочкой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве сверстники поиздевались над девочкой-подростком, закидав ее яйцами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-каналы.

Детали инцидента с ребенком

За кадром слышится голос парней, которые смеются от издевательств над девочкой.

"С днем рождения", - говорят они.

"Сделали это парни, судя по закадровому голосу. При этом, окружающим супер весело. Это вообще как называется?" - говорится под видео.

Ювенальные полицейские, увидев видео в Телеграмм-каналах, сразу начали проверку. По результату выяснено, что событие произошло в июне. Дети установлены.

"После опроса всех родителей с детьми будет принято решение о правовой квалификации", - сообщает полиция Киева в комментарии ТСН.

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