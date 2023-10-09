В Киеве девочку-подростка забросали яйцами в день рождения (видео)
В Киеве сверстники поиздевались над девочкой-подростком, закидав ее яйцами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-каналы.
Детали инцидента с ребенком
За кадром слышится голос парней, которые смеются от издевательств над девочкой.
"С днем рождения", - говорят они.
"Сделали это парни, судя по закадровому голосу. При этом, окружающим супер весело. Это вообще как называется?" - говорится под видео.
Ювенальные полицейские, увидев видео в Телеграмм-каналах, сразу начали проверку. По результату выяснено, что событие произошло в июне. Дети установлены.
"После опроса всех родителей с детьми будет принято решение о правовой квалификации", - сообщает полиция Киева в комментарии ТСН.
Читайте также, что юристы объяснили, вправе ли учитель выгнать ученика с урока, и как реагировать родителям.
Ранее мы сообщали, что делать, если в школе ребенка требуют сдать деньги на ремонт.