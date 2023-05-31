В Киеве девушка прыгнула под поезд метро: детали ЧП

В Киеве произошла жуткая трагедия в метро. Под колеса поезда на станции "Дворец Украина" попал человек и остановилась вся синяя ветка метрополитена.

Детали чрезвычайного происшествия - читайте в материале ниже.

Пассажиры киевского метрополитена сообщают, что движение по синей ветке остановили. Причина - поезд сбил человека. Трагедия произошла на станции метро Дворец Украина.

По некоторым данным, под колеса поезда попала девушка. Якобы она сама прыгнула под поезд.

"Движение метро на синей ветке остановлено. Девушка прыгнула под поезд на станции метро Дворец Украина. Подойти и зафиксировать я не осмелилась, вышла наверх вместе с другими пассажирами. Машинист сказал - насмерть. Жаль молодую жизнь", - написала на своей странице в Facebook журналистка Наталья Соколенко.

На данный момент не работают станции киевского метро от "Дворец Украина" до "Площади Украинских Героев".

"Движение поездов по синей линии метро осуществляется от станции "Героев Днепра" до станции "Майдан Независимости" и от станции "Лыбидская" до станции "Теремки"

Закрыты на вход и выход станции: "Площадь Украинских Героев" (бывшая "Площадь Льва Толстого"), "Олимпийская" и "Дворец "Украина". На станции "Дворец Украина" пассажирка попала под поезд.

На место происшествия вызвали все необходимые службы, в том числе и медиков. Проводится необходимая работа. О возобновлении движения поездов сообщим дополнительно", - сообщили в столичном метрополитене.