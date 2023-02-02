В Киеве из-за прорыва теплосети улицу залило кипятком (видео)

Что произошло

Как уточняют столичные коммунальщики, повреждение тепловой сети с утечкой теплоносителя наружу произошло на ул. К. Малевича вечером в 17.45.

Работники аварийной бригады "оперативно перекрыла подачу теплоносителя и локализовала повреждения".

"Начата подготовка к проведению ремонтных работ, на месте работает спецтехника и оперативный персонал", - говорится в сообщении.

Улица в кипятке и дорогу затянуло паром

В сети появилось видео о ситуации на месте инцидента. На кадрах, размещенных в одном из киевских пабликов, видно, что машины передвигаются по дороге на Малевича словно в тумане - улицу обволокло огромное облако плотного пара из-за "озера" кипятка.

Также на месте прорыва трубы отопления на дороге образовалась воронка.

Видео: в Киеве на улице Малевича прорвало трубу с горячей водой 2 февраля