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В Киеве из-за прорыва теплосети улицу залило кипятком (видео)

Коллаж РБК-Украина: в Киеве произошел прорыв теплосети
Автор: Владимир Костырин

В Киеве произошло повреждение теплосети на улице Казимира Малевича в Голосеевском районе, и в результате прорыва трубы дорогу и тротуар залило кипятком. На месте работает аварийная бригада со спецтехникой, ликвидируя последствия ЧП.

Об этом 2 февраля передали в пресс-службе коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Что произошло

Как уточняют столичные коммунальщики, повреждение тепловой сети с утечкой теплоносителя наружу произошло на ул. К. Малевича вечером в 17.45.

Работники аварийной бригады "оперативно перекрыла подачу теплоносителя и локализовала повреждения".

"Начата подготовка к проведению ремонтных работ, на месте работает спецтехника и оперативный персонал", - говорится в сообщении.

Улица в кипятке и дорогу затянуло паром

В сети появилось видео о ситуации на месте инцидента. На кадрах, размещенных в одном из киевских пабликов, видно, что машины передвигаются по дороге на Малевича словно в тумане - улицу обволокло огромное облако плотного пара из-за "озера" кипятка.

Также на месте прорыва трубы отопления на дороге образовалась воронка.

Видео: в Киеве на улице Малевича прорвало трубу с горячей водой 2 февраля

Ранее сообщалось, что этой зимой в Киеве в Деснянском районе из-за прорыва трубы дорога ушла под воду.

Напомним также, что летом в Киеве 30 июля прорвало теплотрассу в Святошинском районе, из-за чего на улице Жмеринской образовался потоп.

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