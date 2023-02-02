В Киеве из-за прорыва теплосети улицу залило кипятком (видео)

В Киеве произошло повреждение теплосети на улице Казимира Малевича в Голосеевском районе, и в результате прорыва трубы дорогу и тротуар залило кипятком. На месте работает аварийная бригада со спецтехникой, ликвидируя последствия ЧП.
Об этом 2 февраля передали в пресс-службе коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".
Как уточняют столичные коммунальщики, повреждение тепловой сети с утечкой теплоносителя наружу произошло на ул. К. Малевича вечером в 17.45.
Работники аварийной бригады "оперативно перекрыла подачу теплоносителя и локализовала повреждения".
"Начата подготовка к проведению ремонтных работ, на месте работает спецтехника и оперативный персонал", - говорится в сообщении.
В сети появилось видео о ситуации на месте инцидента. На кадрах, размещенных в одном из киевских пабликов, видно, что машины передвигаются по дороге на Малевича словно в тумане - улицу обволокло огромное облако плотного пара из-за "озера" кипятка.
Также на месте прорыва трубы отопления на дороге образовалась воронка.
Видео: в Киеве на улице Малевича прорвало трубу с горячей водой 2 февраля
Ранее сообщалось, что этой зимой в Киеве в Деснянском районе из-за прорыва трубы дорога ушла под воду.
Напомним также, что летом в Киеве 30 июля прорвало теплотрассу в Святошинском районе, из-за чего на улице Жмеринской образовался потоп.