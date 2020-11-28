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У Києві напали на журналістку під час прямого ефіру (відео)

Київ, Субота 28 листопада 2020 19:42
У Києві напали на журналістку під час прямого ефіру (відео)
У центрі Києва напали на журналістку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Чоловік вибив з рук журналістки мікрофон і став нерозбірливо кричати

У Києві 28 листопада під час прямого ефіру з церемонії пам'яті жертв Голодомору невідомий напав на журналістку NewsOne Віолетту Товкес. Чоловік у масці і капюшоні вибив мікрофон і свічку з рук дівчини та почав нерозбірливо кричати. Також, чоловік штовхнув журналістку. Оскільки йшов прямий ефір, інцидент був записаний на відео.

Напад на журналістку стався о 16:03, коли кореспондентка розповідала українцям, як проходять заходи з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій.

"Власне, колеги, повинна зазначити, що от, в прямому ефірі, мікрофон, ми розуміємо, що не працює, тому будемо писати на "вушку" (вушний мікрофон – ред.). На нас було скоєно напад. Розуміємо, що буде знову відкрито кримінальну справу", - прокоментувала інцидент журналістка відразу після нападу, продовжуючи вести прямий ефір.

Відео нападу на журналістку NewsOne Віолетту Товкес 28 листопада

Варто відзначити, що на території меморіалу жертвам Голодомору перебував прем'єр Денис Шмигаль, 5-й президент Петро Порошенко, народні депутати та представники правоохоронних органів.

Нагадаємо, що раніше головного редактора українського видання жорстоко побили на вулиці

Раніше повідомлялося, що в жовтні під Львовом чоловік напав на журналістку і розбив їй телекамеру.

Також ми писали про те, що нещодавно у Дніпрі побили відомого активіста - зловмисники завдавали йому удари виключно по голові.

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