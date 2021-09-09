У Києві жорстоко вбили 37-річну заробітчанку, яка жила в наметі на пляжі

У Києві на Оболоні вбили молоду жінку, яка приїхала до столиці на заробітки і тимчасово жила в наметі на березі Дніпра. Наразі у поліції розшукують двох чоловіків, які можуть бути причетні до скоєння злочину.
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На піску посеред очерету і дерев - залишки багаття, розкидані речі, недоїдки. На перший погляд ця картина нагадує, ніби хтось насмітив і забув за собою прибрати. Однак це - місце страшного злочину.
Ще донедавна там стояв намет, де чоловік, що гуляв поруч, і виявив тіло жінки без ознак життя.
Вона отримала сильні травми голови і шиї, навколо - багато слідів крові. Поки що експерти намагаються встановити, чим було знаряддя вбивства.
Скрін: намет, де знайшли тіло загиблої (fakty.com.ua)
Місцеві рибалки розповідають, помітили намет тижні три тому. Думали, що туристи.
"Вони на бомжів не схожі. Тому що багато речей, намети такі нормальні", - розповідає чоловік, який часто рибалить поруч.
Загиблою виявилася 37-річна жінка з Чернігівської області, яка приїжджала до столиці на заробітки. Вона тимчасово жила в наметі в зоні відпочинку. Оксана працювала в компанії, яка надає супермаркетам співробітників, іноді сама виходила касиром. Увечері поверталася в намет.
Скрін: загибла Оксана (fakty.com.ua)
Рибалки кажуть, жила Оксана в наметі не одна.
"Один раз бачив. На що звернув увагу, багато речей було. І вони сушили. На тому тижні було, вночі гроза сильна. Ми йшли, я повернув голову і кажу: "Вас не знесло?" - розповідає рибалка на ім'я Валерій.
Чоловік, який був поруч з наметом, засміявся у відповідь, показав розкидані речі, але навіть не повернувся.
У поліції повідомили, що підозрюваних насправді двоє. У компанії цих чоловіків Оксану бачили незадовго до загибелі.
Одному років 25-35 на вигляд, зростом близько 180 см, другий старше - за 60, теж високий, худорлявий, сивий, з бородою. Свідки змогли його впізнати більш детально, і в поліції склали фоторобот.
Скрін: розшукуваний чоловік (fakty.com.ua)
Правоохоронці просять усіх, хто впізнав чоловіка, телефонувати на лінію 102.
Раніше ми писали, що у Чернігові масажистку підозрюють у вбивстві жінки з необережності.