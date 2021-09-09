У Києві жорстоко вбили 37-річну заробітчанку, яка жила в наметі на пляжі

Жінку знайшли лежачою в наметі

На піску посеред очерету і дерев - залишки багаття, розкидані речі, недоїдки. На перший погляд ця картина нагадує, ніби хтось насмітив і забув за собою прибрати. Однак це - місце страшного злочину.

Ще донедавна там стояв намет, де чоловік, що гуляв поруч, і виявив тіло жінки без ознак життя.

Вона отримала сильні травми голови і шиї, навколо - багато слідів крові. Поки що експерти намагаються встановити, чим було знаряддя вбивства.

Скрін: намет, де знайшли тіло загиблої (fakty.com.ua)

Думали, що живуть туристи

Місцеві рибалки розповідають, помітили намет тижні три тому. Думали, що туристи.

"Вони на бомжів не схожі. Тому що багато речей, намети такі нормальні", - розповідає чоловік, який часто рибалить поруч.

Загиблою виявилася 37-річна жінка з Чернігівської області, яка приїжджала до столиці на заробітки. Вона тимчасово жила в наметі в зоні відпочинку. Оксана працювала в компанії, яка надає супермаркетам співробітників, іноді сама виходила касиром. Увечері поверталася в намет.

Скрін: загибла Оксана (fakty.com.ua)

Рибалки кажуть, жила Оксана в наметі не одна.

"Один раз бачив. На що звернув увагу, багато речей було. І вони сушили. На тому тижні було, вночі гроза сильна. Ми йшли, я повернув голову і кажу: "Вас не знесло?" - розповідає рибалка на ім'я Валерій.

Чоловік, який був поруч з наметом, засміявся у відповідь, показав розкидані речі, але навіть не повернувся.

У поліції повідомили, що підозрюваних насправді двоє. У компанії цих чоловіків Оксану бачили незадовго до загибелі.

Одному років 25-35 на вигляд, зростом близько 180 см, другий старше - за 60, теж високий, худорлявий, сивий, з бородою. Свідки змогли його впізнати більш детально, і в поліції склали фоторобот.

Скрін: розшукуваний чоловік (fakty.com.ua)

Правоохоронці просять усіх, хто впізнав чоловіка, телефонувати на лінію 102.