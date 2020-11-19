У Києві жорстко зганьбилися комунальники: момент потрапив на відео

У Києві комунальники стригли траву під снігом
У Києві 17 листопада випав перший сніг. Він йшов весь вечір і вкрив своїм покровом землю. Співробітники комунальних служб вирішили під час опадів покосити траву. Інцидент стався на березі Русанівського каналу, повідомляє Київ Оперативний в Facebook.
"Вздовж каналу на Русанівці стрижуть газон. Може хто знає, навіщо вони це роблять в сніг?" - написали в повідомленні.
На короткому ролику можна побачити, як працівник комунальної служби наполегливо походжає газонокосаркою по сніговому покриву.
У Києві комунальники косили траву під снігом
В коментарях українці почали сміятися і іронізувати над цим фактом.
Як ми раніше писали, в Києві в карантин продовжують їздити забиті людьми маршрутки. Про соціальної дистанції мови не йде.