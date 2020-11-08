У Києві жінки влаштували бійку в трамваї через маску (відео)

У Києві дві пасажирки трамвая влаштували бійку в салоні громадського транспорту. Жінки тягали одна одну за волосся, одяг і не ніяковіли інших пасажирів. Бійка сталася через носіння маски.

Людям вдалося розняти забіяк і розвести їх по різних сторонах вагона. Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Kievmap".

Свідки бійки говорять про те, що приводом до конфлікту стала відсутність маски на одній з жінок. Через карантин, пов'язаного з пандемією коронавірусу, пасажири повинні знаходиться в салоні громадського транспорту в масках.

Але, на жаль, цю вимога деякі пасажири ігнорують, через що і відбуваються подібні сутички.

Варто зазначити, що чоловіки, які заспокоювали буйних жінок, теж не дотримувалися масковий режим, адже на них маски хоч і були, але вони були зрушені, і тому про використання засобів захисту з їх боку говорити не доводиться.

Нагадаємо, у Києві дівчину ногами випхали з трамвая за те, що вона хотіла зайти в салон без маски. Один з пасажирів помітив це і почав виштовхувати її ногами. Інцидент стався в Шевченківському районі столиці, на зупинці Шевцова.

Ми також писали про те, що вчені в ході експерименту з'ясували, що відмова від носіння маски може говорити про психічний розлад.