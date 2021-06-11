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У Києві жінка впала під трамвай: там дуже небезпечне місце!

Автор: Людмила Жукова

У Києві 11 червня жінка впала під трамвай, через те, що послизнулася прямо біля рейок. На щастя, зараз їй нічого не загрожує і вона госпіталізована.

Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

Інцидент стався на зупинці бульвар Ярослава Гашека. За словами випадкових перехожих, жінка послизнулася і впала.

В результаті довелося піднімати трамвай, щоб її дістати.

"Жива, передана лікарям. Зараз на місці працюють правоохоронці. Рух трамваїв тимчасово призупинено", - сказано в повідомленні на сторінці.

У Києві жінка впала під трамвай (фото: Київ Оперативний)

У коментарях жителі Києва відзначили, що на цьому місці вже неодноразово відбувалися такі інциденти.

  • Там дуже небезпечне місце, вже неодноразово люди гинули-зупинка маршруток і вихід з підземного пішохідного переходу. Будьте обережні, не поспішайте!
  • Перебігала прям перед носом трамвая чи що, раз впала-послизнулася прям під нього?
  • Мого знайомого одного разу в метро вагоном збило. А він живий залишився. Правда весь переламаний був і на половину голови вм'ятина розміром з кулак. Сумно звичайно, але живий. Жартує, каже, перуку купувати буде. І сміх і гріх.

Як ми писали раніше, в Києві чиновник КМДА на позашляховику заблокував рух трамвая, після чого вийшов з авто для "розборок" з водієм громадського транспорту.

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