У Києві жінка залишила доньку у знайомих і втекла: поліція розшукує горе-матір

У Києві молода жінка залишила свою трирічну доньку у знайомих і втекла. Поліції вдалося розшукати бабусю дитини, але і вона відмовилася від дівчинки.

Інцидент стався на вулиці Велика Васильківська. У поліцію подзвонили мешканці будинку й повідомили, що молода жінка залишила трирічну дитину зі знайомим і зникла у невідомому напрямку.

Було встановлено, що жінка розпивала зі знайомими алкогольні напої перед своєю втечею і є дані, що вона часто зловживає алкоголем. Після розпиття алкоголю 19-річна жінка просто залишила свою трирічну доньку зі знайомими та пішла. Деталі розповіли пресслужбі Національної поліції міста Києва.

Співробітники правоохоронних органів знайшли бабусю дитини, але та категорично відмовилася забрати дівчинку до себе. Дитину тимчасово помістили в лікарню.

"Нам вдалося встановити дані жінки – це 19-річна місцева мешканка, яка, за словами знайомих, зловживає алкогольними напоями. Ми зв'язалися з бабусею дитини, але вона категорично відмовилася прийняти онуку. Ми прийняли рішення негайно вилучити дитину і тимчасово помістити її в лікарню", - повідомив начальник сектору ювенальної превенції Печерського управління поліції Володимир Дем'яненко.

На цей момент проводяться слідчо-розшукові заходи щодо встановлення місцеперебування 19-річної матері дитини. Вона буде притягнута до відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція даної статті передбачає штраф або винесення попередження.

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