Жінка начепила на йорка маску в супермаркеті: це відео підриває мережу

Невідома жінка відзначилася дивною поведінкою в супермаркеті. Вона одягла на маленьку собачку породи йоркширський тер'єр маску на вході в супермаркет.
Тепер це відео, опубліковане в пабліку Kievmap, підриває мережу.
На кадрах видно, що тремтячий крихітний йорк відмінно захищений від коронавірусу, на відміну від його господині. Собі жінка маску вдягла, але як це робить багато хто - лише на підборіддя.
Кумедне дійство, каже джерело, відбувалося в одному зі столичних супермаркетів.
Цікаво, що йорк крім маски і забавного костюмчика, має ще одну перевагу перед іншими людьми - він пересувається в колясці на вигляд, схожу на дитячу.
У коментарях люди в основному жартують з такої ситуації. Хтось вважає, що у жінки проблеми з психікою, а хтось написав, що людям не завадило б наслідувати приклад собаки і носити маску. Ось що пишуть про дану ситуацію:
Раніше ми писали, що у Мукачеві водій ВАЗа втратив пасажирку на ходу. У підсумку вийшло страшно, але курйозно.
Також повідомлялося, що в Івано-Франківську пара першокурсників зайнялася сексом просто під час лекції. При цьому викладач незворушно продовжила начитку.