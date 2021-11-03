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Жінка начепила на йорка маску в супермаркеті: це відео підриває мережу

Автор: Світлана Мащенко

Невідома жінка відзначилася дивною поведінкою в супермаркеті. Вона одягла на маленьку собачку породи йоркширський тер'єр маску на вході в супермаркет.

Тепер це відео, опубліковане в пабліку Kievmap, підриває мережу.

На кадрах видно, що тремтячий крихітний йорк відмінно захищений від коронавірусу, на відміну від його господині. Собі жінка маску вдягла, але як це робить багато хто - лише на підборіддя.

Кумедне дійство, каже джерело, відбувалося в одному зі столичних супермаркетів.

Цікаво, що йорк крім маски і забавного костюмчика, має ще одну перевагу перед іншими людьми - він пересувається в колясці на вигляд, схожу на дитячу.

У коментарях люди в основному жартують з такої ситуації. Хтось вважає, що у жінки проблеми з психікою, а хтось написав, що людям не завадило б наслідувати приклад собаки і носити маску. Ось що пишуть про дану ситуацію:

  • А хоча, тварин теж привід захистити від вірусу.
  • Мені здається, це коляска для песеля, і у громадянки проблеми на горищі.
  • Навіть собаки носять маски, а деяким людям не вдягти.
  • Правильно, на кого хату переписати, якщо онучок від вірусу здохне. А бабка його за онука і приймає.

Раніше ми писали, що у Мукачеві водій ВАЗа втратив пасажирку на ходу. У підсумку вийшло страшно, але курйозно.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківську пара першокурсників зайнялася сексом просто під час лекції. При цьому викладач незворушно продовжила начитку.

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