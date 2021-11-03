Жінка начепила на йорка маску в супермаркеті: це відео підриває мережу

Невідома жінка відзначилася дивною поведінкою в супермаркеті. Вона одягла на маленьку собачку породи йоркширський тер'єр маску на вході в супермаркет.

На кадрах видно, що тремтячий крихітний йорк відмінно захищений від коронавірусу, на відміну від його господині. Собі жінка маску вдягла, але як це робить багато хто - лише на підборіддя.

Кумедне дійство, каже джерело, відбувалося в одному зі столичних супермаркетів.

Цікаво, що йорк крім маски і забавного костюмчика, має ще одну перевагу перед іншими людьми - він пересувається в колясці на вигляд, схожу на дитячу.

У коментарях люди в основному жартують з такої ситуації. Хтось вважає, що у жінки проблеми з психікою, а хтось написав, що людям не завадило б наслідувати приклад собаки і носити маску. Ось що пишуть про дану ситуацію: