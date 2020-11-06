У Києві жінка дивом врятувалася від ґвалтівника на вулиці: з'явилося відео

У Києві ґвалтівник напав на жінку пізно вночі, коли вона поверталася додому і йшла безлюдною вулицею - чоловік побив та пограбував нещасну, а також намагався задушити. Потерпіла змогла вирватися і спробувала втекти, проте злочинець кинувся наздоганяти жертву.

Жінці тільки дивом вдалося врятуватися - патрульні біля вокзалу помітили киянку, яка втікала, і кинулися на допомогу. Про це заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив у своєму Facebook.

Також він опублікував відео з камер "копів" - на кадрах видно, як правоохоронцям вдалося впіймати зловмисника.

"Пізньої ночі жінка йшла додому пішки. Дорогою до неї підійшов незнайомець і почав пропонувати спілкування, але громадянка не зважала на пропозиції й продовжувала свій шлях. Раптово він схопив її та потягнув у темне безлюдне місце, далі від дороги", - розповів Білошицький.

За його словами, злочинець бив жінку по обличчю, забрав сумку, намагався роздягти, душив і хотів зґвалтувати.

Інспектори Віталій Данильчук та Богдан Лісовський при патрулюванні території біля вокзалу побачили налякану жінку, яка бігла до них по допомогу. Насильник, який її наздоганяв, побачив поліцейський автомобіль і кинувся втікати. Але "копи" тут же наздогнали та затримали злочинця.

Патрульні Віталій Данильчук і Богдан Лісовський, які врятували жінку від ґвалтівника і зловили злочинця (фото: facebook.com/Bilosh)

Для потерпілої викликали "швидку допомогу".

"Ця історія яскравий приклад того, як працює один із найважливіших поліцейських інструментів - превентивне патрулювання. Коли патрульні поліцейські не прямують на конкретний виклик, а патрулюють визначену територію з метою запобігання правопорушенням. Це дає свої результати", - зазначив Білошицький.

Відео: У Києві патрульні врятували жінку від ґвалтівника

Раніше повідомлялося, що у Києві злочинець почав полювання на жінок - озброєний чоловік підстерігає своїх жертв, погрожує вбити та вимагає, щоб вони роздягалися, а потім віддавали цінні речі.

Нагадаємо також, що нещодавно були знайдені нові жертви жахливого маніяка з Києва.