У Києві скаржаться на малолітніх шкуродерів: "це діти когось із вас!"

Жінка розповіла, що перший раз побачила біля будинку дитину, яка закидала котів камінням. Вдруге - ситуація повторилася.

"Діти-шкуродери на Позняках!!! Одногрупники, ситуація на Позняках повторюється!!! Одного разу я вже відігнала одну "дитину", якщо цю істоту можна назвати дитиною, яка закидала котів камінням. Він був з ранцем і, мабуть, йшов з боку школи і ліцею "Наукова зміна", - написала Світлична.

Потім тварини з підвалу почали пропадати, а одна з них практично позбулася ока. Але діти на цьому не зупинилися, потім вони почали кидати каміння в хазяйську кішку.

"Потім бачила двох дітей, заглядають у віконце підвалу, де жили кошенята. Як вони мені сказали:"Ми просто хотіли погладити котиків". Але два кошеня на той час вже пропали, а третій пізніше приповз весь в крові та з висячим оком. Помер. І ось ситуація повторилася: ще в одному підвалі пропали кошенята! І сьогодні троє хлопчиків кидали камінням в хазяйську кішку, що живе на першому поверсі цього ж будинку! Коли господиня зробила їм зауваження, вони обклали її матами", - розповіла жінка.

Мешканка масиву закликає батьків стежити за своїми дітьми й не допускати такої жорстокості.

"Одногрупники, це діти когось із вас!!! Когось, хто, якщо їх сфотографувати на гарячому, тут же відкриє рот: "яке право ви мали фотографувати чужих дітей!" (Як було, коли такі виродки ламали фонтан біля "Велеса"). І з таких Шкуродерів виростають злочинці!"- резюмувала киянка.

У коментарях користувачі відзначили, що без фото малолітніх шкуродерів цей пост не має сенсу.