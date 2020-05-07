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У Києві запрацювали ринки: де можна купити продукти

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В українській столиці запрацювали 10 продуктових ринків

Карантин в Україні триває, його продовжили до 22 травня, але незважаючи на це Кабінет міністрів дозволив роботу продуктових ринків в Києві. Відкриття базарів дозволили з певними санітарними умовами, які будуть перешкоджати поширенню коронавірусної інфекції.

Мер української столиці Віталій Кличко підтвердив факт відкриття базарів і повідомив, в яких саме торгових точках можна скупитися продуктами.

За його словами, зараз покупки можна здійснювати на:

  • "Деміївському",
  • "Маяку".
  • "Печерському".
  • "Володимирському".
  • На ринку біля станції метро "Лісова".
  • На "Феофановском".
  • На "Одеському".
  • На ринку "Ілліс".
  • На "Вигуровскому".
  • "Бессарабському".

За словами Кличка, інші ринки в Києві почнуть свою роботу, як тільки будуть до цього готові.

У Києві запрацювали 10 ринків (Скріншот)

До речі, в Україні в рамках ослаблення карантину відкрили 555 агропродовольчих ринків. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

За неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 4 ринки закриті за рішенням органів місцевої влади.

Як ми раніше писали, у Кабміні назвали умови запуску і роботи транспорту після карантину.

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