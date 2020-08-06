У Києві помітили цинічного шкуродера: труїв і вбивав котів

У Києві люди викликали поліцію з приводу жорстокого поводження з тваринами
У Києві люди викликали поліцію, щоб покарати чоловіка, який душив і вбивав у дворі котів. Інцидент стався на вулиці Прилужній, 8. Як повідомили правоохоронцям очевидці, невідомий чоловік на чорному автомобілі приїхав у їхній двір, отруїв отрутою котів, а потім вбивав тварин. Після скоєного шкуродер зник.
Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Після скоєного вбивця сховався. Зараз поліцейські намагаються з'ясувати всі обставини цієї жахливої події", - сказано в повідомленні.
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В коментарях українці відреагували на кричущий випадок вбивства тварин.
Як ми раніше повідомляли, кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами в Україні буде наступати вже з 14 років. Верховна Рада прийняла законопроект, який спрямований на захист тварин і серйозно посилює покарання за жорстоке поводження з ними. Згідно з цим законом, за побої і знущання над тваринами передбачено штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн, а за вбивство загрожує тюремний строк до шести місяців.
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