У Києві помітили величезну чергу за столичним "делікатесом": за чим стоять люди (фото)

Так, на вулиці Богдана Хмельницького утворилася черга від Хрещатика і майже до входу на станцію метро "Театральна".

Такого стовпотворіння в центрі міста давно не бачили, хоча продавці запевняють, що їх продукція і до війни мала шалену популярність.

Співробітники закладу повідомили, що вартість перепічки не змінилася - 30 гривень.

З чим пов'язані черги

"Черги пов'язані з тим, що кияни вже повернулися до столиці. Ми продаємо перепічку тільки через вікно. Черги до нас такі ж, як були в довоєнний час, вони сильно не змінилися, ну, може, стали трохи довше. Зараз у місті багато чого закрито, тому люди йдуть масово до нас. Ми відновили свою роботу на початку квітня", - розповіла співробітник перепічки.