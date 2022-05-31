RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві помітили величезну чергу за столичним "делікатесом": за чим стоять люди (фото)

У Києві знову продають перепичку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 30 травня утворилася величезна черга за популярним фастфудом, який продається тільки в столиці. Йдеться про знамениту сосиску в тісті або перепічку.

Про це повідомляє "Сегодня".

Так, на вулиці Богдана Хмельницького утворилася черга від Хрещатика і майже до входу на станцію метро "Театральна".

Такого стовпотворіння в центрі міста давно не бачили, хоча продавці запевняють, що їх продукція і до війни мала шалену популярність.

Співробітники закладу повідомили, що вартість перепічки не змінилася - 30 гривень.

З чим пов'язані черги

"Черги пов'язані з тим, що кияни вже повернулися до столиці. Ми продаємо перепічку тільки через вікно. Черги до нас такі ж, як були в довоєнний час, вони сильно не змінилися, ну, може, стали трохи довше. Зараз у місті багато чого закрито, тому люди йдуть масово до нас. Ми відновили свою роботу на початку квітня", - розповіла співробітник перепічки.

Як ми раніше писали, відомий кухар показав, як готувати легендарну київську перепічку вдома.

Читайте також, названий найшкідливіший сорт ковбаси.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ