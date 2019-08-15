У Києві загорілася маршрутка: відео та фото шокуючого інциденту

У Києві загорілася маршрутка (Колаж РБК-Україна)

Салон маршрутки згорів повністю

У Києві, біля станції метро Лісова загорівся маршрутний автобус разом з водієм всередині. Деталі події повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався в четвер, 15 серпня, біля станції метро Лісова. Маршрутний автобус "Київ-Бровари" загорівся прямо під час руху.

Як повідомив водій транспортного засобу, спочатку він почув різкий хлопок, а потім машрутка загорілася. Він встиг вискочити з салону до того, як вона повністю опинилася у вогні і не постраждав. На щастя, на момент загоряння в салоні не було пасажирів.

В Києві загорілася машрутка (facebook.com/Київ Оперативний)

Маршрутку погасили через деякий час, однак врятувати транспортний засіб не вдалося – автомобіль вигорів повністю.

Як повідомляє кореспондент Styler з місця події, дим і сморід поширилися аж до Даринка.

"На метро Лісова повністю вигоріла маршрутка. Дим до Даринка. Сморід стоїть страшний. Ранок 15 серпня. Нова зупинка маршруток з Лісового масиву. Мабуть, хтось проти незручної транспортної розв'язки через будівництво ТЦ", - йдеться в повідомленні.

У Києві маршрутка згоріла дотла (facebook.com/Светлана Мащенко)

Крім того, очевидці вважають, що це може бути підпал через "війну маршрутників".

"Через них транспорту пробивають колеса і підпалюють його. Все через те, що один з учасників знизив ціну на проїзд на одну гривню", - повідомила жінка, яка регулярно користується послугами цього перевізника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Дніпрі на повному ходу загорівся трамвай.

А також розповідали про те, що у Запоріжжі маршрутка вигоріла дотла.