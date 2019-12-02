У Києві затримали підозрюваних у вбивстві сина депутата Соболєва: подробиці

Поліція затримала підозрюваних у замаху на В'ячеслава Соболєва, при якому загинув його трирічний син Саша. Нагадаємо, дитина була вбита 1 грудня при обстрілі Range Rover, в якому їхали з ресторану депутат, його дружина і їхній маленький син.

2 грудня ЗМІ повідомили, що поліція вже затримала двох можливих убивць. Відомо, що їм близько 20 років і вони вже нібито "розкололися". Пізніше інформацію про затримання підтвердили і в прес-службі поліції Києва

Поки точно невідомо, підозрювані зізналися у скоєному або ж пішли на угоду зі слідством.

Олександр, загиблий син В'ячеслава Соболєва (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

Трагедія сталася на перетині вулиць Льва Толстого і Тарасівської близько 17:15. Куля влучила хлопчику в шию і він помер у швидкій.

В'ячеслав Соболєв є бізнесменом і депутатом Київської обласної ради від БПП. Уродженець Єнакієве Донецької області.

В'ячеслав Соболєв з дружиною Інною (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)