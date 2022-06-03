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У Києві висміяли Путіна і його посіпак (фото)

У Києві висміяли Путіна і його посіпак (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві проводять акцію проти російського диктатора і розмістили плакати, на яких висміюють Путіна і його посіпак.

Ідея належить письменнику Андрію Меронику, фото він розмістив також на своїй сторінці в Instagram.

За словами організаторів, місія цього проекту - знищити образ великого і жахливого диктатора. А також показати світові, що українці - це хоробра і вільна нація, на яку вибудуваний роками образ не має впливу.

"Як ми знаємо, гумор - це найкращий спосіб роздемонізувати. Диктатор настільки боїться бути смішним, що навіть зображення себе - а насправді це не він, а всього лише людина з мейкапом, схожий на агресора - забороняє в будь-якому вигляді. І такий тролінг стає відмінним політичним інструментом", - розповів Мероник.

Як додала креативний директор проєкту Наталія, вся влада диктатора будується на страху, в якому він тримає як своє населення, так і світ.

"Він ненавидить глузування над собою, оскільки вони підривають його імідж. Але для нас він - всього лише маленький безглуздий тиран, що тупає ніжками в безсилій злобі", - підкреслила Наталія.

В рамках проєкту плакати з висміюванням Путіна і його посіпак розміщені в різних частинах міста.

Всі вони супроводжуються написами: "Контакт з реальністю - запорука адекватної самооцінки", "Сфокусованість нікому не йде", "Програвай гідно", "Необгрунтовані претензії на домінування - це смішно".

До речі, раніше ми писали про те, що експерт пояснив ненависть росіян до українців.

А також повідомляли про те, що названо п'ять осіб, які впливають на Путіна і серед них - "рідкісно тупий" генерал.

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гуморпроектВолодимир Путінпутин