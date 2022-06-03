У Києві висміяли Путіна і його посіпак (фото)

У Києві проводять акцію проти російського диктатора і розмістили плакати, на яких висміюють Путіна і його посіпак.
Ідея належить письменнику Андрію Меронику, фото він розмістив також на своїй сторінці в Instagram.
За словами організаторів, місія цього проекту - знищити образ великого і жахливого диктатора. А також показати світові, що українці - це хоробра і вільна нація, на яку вибудуваний роками образ не має впливу.
"Він ненавидить глузування над собою, оскільки вони підривають його імідж. Але для нас він - всього лише маленький безглуздий тиран, що тупає ніжками в безсилій злобі", - підкреслила Наталія.
До речі, раніше ми писали про те, що експерт пояснив ненависть росіян до українців.
А також повідомляли про те, що названо п'ять осіб, які впливають на Путіна і серед них - "рідкісно тупий" генерал.