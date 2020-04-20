У Києві за вихідні померло від коронавірусу 4 людини: що про них відомо

Коронавірус в Україні був діагностований у 5710 осіб. За даними на 20 квітня, кількість загиблих збільшилася до 151 людини. За святкові вихідні в Києві померло від COVID-19 чотири людини та наймолодшому виповнився лише 31 рік.

Молодий чоловік з Києва, 31-річний Андрій помер від коронавірусу напередодні великого свята Пасхи – 19 квітня. Як повідомили в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України, пацієнт захворів 9 квітня, пише видання "Сьогодні".

"Поступив в реанімацію Київської міської клінічної лікарні №9 12 квітня. Стан хворого був дуже важким – всі ці дні медики боролися за його життя. На жаль, молодий чоловік помер 19 квітня о 16:40", - повідомили в МОЗ.

Ще одній пацієнтці було 42 роки. Жінка на ім'я Ніна захворіла 11 квітня. Її перевели в реанімацію Київської міської клінічної лікарні №9, але незважаючі на всі зусилля лікарів, жінка померла 20 квітня.

Також коронавірус забрав життя двох літніх людей. 82-річний Анатолій поступив з пневмонією в Київську клінічну лікарню №8, а потім його перевели в Олександрівську лікарню. 19 квітня чоловік помер. 82-річний Володимир був госпіталізований з пневмонією в Київську міську лікарню №8 3 квітня, а 5 квітня його перевели в Олександрівську лікарню, де він помер у понеділок, 20 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали категорії, які найчастіше зазнають смерті від COVID-19.