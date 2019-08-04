У Києві спалахнула потужна пожежа в житловому будинку: хтось кинув недопалок зверху (відео)

У Києві в одній із багатоповерхівок загорівся балкон. Надзвичайна подія сталася на вулиці Празькій Дарницького району. Причиною займання став недопалок, кинутий сусідами зверху. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Наголошується, що через сильний дим в квартирі загинуло два кота.

"На вулиці Празькій, 22 спалахнув балкон на другому поверсі. Швидше за все, через недопалок, викинутий з поверхів вище. Через дим в квартирі загинуло два кота", - написали під відео.

Відео: Пожежа на Празькій, 22 (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурені інцидентом і пишуть гнівні коментарі під відео.

Люди, це не так дорого придбати попільничку, добре тушкувати бички і викинути в урну!

Ненавиджу таких інтелігентів: вийшов, покурив і кинув..... потім дірки в москітних сітках, на підвіконнях і на білизні........

тому потрібен закон у куріння у відведених місцях... скільки разів товкмачать "не курити на балконах!

Гуляли з подругою з коляскою з дитиною, так бичек непотушеный в коляску залетів, ковдру задымило, добре, що ребееок не постраждав.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше писали, в електричці "Укрзализниці" стався інцидент - прямо під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа, після чого поїзд зупинили в лісосмузі і вибігли з вагонів пасажири.

Також ми повідомляли, що в селі Гайшин (Київська область) у приватному житловому будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє дітей.