У Києві спалахнула потужна пожежа в житловому будинку: хтось кинув недопалок зверху (відео)

У Києві через кинутий недопалок вище поверхом загорівся балкон
У Києві в одній із багатоповерхівок загорівся балкон. Надзвичайна подія сталася на вулиці Празькій Дарницького району. Причиною займання став недопалок, кинутий сусідами зверху. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Наголошується, що через сильний дим в квартирі загинуло два кота.
"На вулиці Празькій, 22 спалахнув балкон на другому поверсі. Швидше за все, через недопалок, викинутий з поверхів вище. Через дим в квартирі загинуло два кота", - написали під відео.
Відео: Пожежа на Празькій, 22 (facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі обурені інцидентом і пишуть гнівні коментарі під відео.
Як ми раніше писали, в електричці "Укрзализниці" стався інцидент - прямо під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа, після чого поїзд зупинили в лісосмузі і вибігли з вагонів пасажири.
Також ми повідомляли, що в селі Гайшин (Київська область) у приватному житловому будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє дітей.