У Києві виникла масова бійка через місце у черзі: відео розбірок

Так, інцидент стався в ніч проти 30 жовтня біля "Київ Фуд Маркета". Зазначається, що причиною побоїща стало спірне місце в черзі.

На відео видно, що черга досить не маленька. Тому і бійка не була схожа на звичайні штовхання.

"Билися добряче", - йдеться під відео.

Також на кадрах можна побачити, як одразу декілька молодиків б'ють один одного кулаками по обличчю. Окрім того, одного навіть повалили на землю. Потім вже бійка перемістилась до припаркованих поруч іномарок, але їх власникам це не сподобалось.