У Києві біля станції метро підстрелили 20-річного хлопця

Біля станції київського метро влаштували стрілянину
У Києві сталася стрілянина біля станції метро "Чернігівська", в результаті чого був поранений 20-річний хлопець. Потерпілий був госпіталізований в лікарню з вогнепальним пораненням.
Інцидент стався ввечері 17 жовтня. Про це передали в прес-службі поліції Києва у Facebook.
Стрілка вже затримали, ним виявився 24-річний киянин, раніше не судимий. Тепер зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Правоохоронці встановили, що в кафе неподалік від підземки на вулиці Попудренка стався конфлікт між двома компаніями чоловіків. Суперечка незабаром переросла у бійку.
"Під час конфлікту один із учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів, один з яких влучив у опонента", - розповів начальник відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції Володимир Борматов.
Хлопець отримав вогнепальну рвану рану кисті.
Поліцейські на місці події вилучили пістолет та дозвіл на нього. Зброю вже направили на експертне дослідження.
У Києві біля метро "Чернігівська" сталася стрілянина (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Фігурант був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК. В ході досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та причини інциденту.
У Києві біля станції метро влаштували стрілянину (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Нагадаємо, днями у центрі Києва сталася погоня зі стріляниною, і в мережі показали відео затримання зухвалих грабіжників.
Раніше повідомлялося, що у вересні в київському ТРЦ розстріляли хлопця через словесний конфлікт з групою чоловіків.