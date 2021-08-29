У Києві біля великого ТРЦ "протухло" Дніпро: токсичний сморід стоїть в радіусі кілометра

За словами місцевих жителів, таке сталося через скидання будматеріалів та інших токсичних відходів будівництва прямо у воду.

"Тепер від водойми стоїть сильний сморід, який чути навіть через зачинене вікно в радіусі один кілометр", - підписані кадри з екологічним лихом.

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ТРЦ River Mall знаходиться на узбережжі невеликої затоки Дніпра в мікрорайоні Позняки, поруч однойменна станція метро, а також метро "Осокорки".

Поблизу багато висотних будинків, мешканці якого змушені терпіти токсичні запахи.

Скрін: місце, де в Дніпро скинули відходи