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У Києві біля великого ТРЦ "протухло" Дніпро: токсичний сморід стоїть в радіусі кілометра

Автор: Світлана Мащенко

У Києві біля торгово-розважального центру River Mall, що на Дніпровській набережній, 12, затока Дніпра Берківщина покрилася дивними пінистими зелено-блакитними плямами. Місцеві жителі скаржаться на страшний запах.

Про це повідомляє Telegram/Kyiv_Live.

За словами місцевих жителів, таке сталося через скидання будматеріалів та інших токсичних відходів будівництва прямо у воду.

"Тепер від водойми стоїть сильний сморід, який чути навіть через зачинене вікно в радіусі один кілометр", - підписані кадри з екологічним лихом.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика, 18+.

Відео: у Києві стухла річка біля торгового центру (Kyiv_Live)

ТРЦ River Mall знаходиться на узбережжі невеликої затоки Дніпра в мікрорайоні Позняки, поруч однойменна станція метро, а також метро "Осокорки".

Поблизу багато висотних будинків, мешканці якого змушені терпіти токсичні запахи.

Скрін: місце, де в Дніпро скинули відходи

Раніше ми писали, що київська річка вкрилася небезпечною піною. Тепер це потужним потоком мчить до Дніпра.

Також повідомлялося, що у Києві на будівництві скандального ТРЦ з'явилося "озеро", де плавають качки.

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