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У Києві біля "могильника" небезпечних речовин будують житлові будинки

STYLERЖиття    11.12.2019 - 14:30
У Києві біля "могильника" небезпечних речовин будують житлові будинки
У Києві на заводі "Радикал" перевищена норма парів ртуті (Фото: колаж РБК-Україна)

На заводі "Радикал" у Києві залишаються величезні обсяги ртуті

У Києві на закритому заводі "Радикал" (колишній Київський завод хімікатів) залишаються сотні тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів, а сама територія нагадує могильник небезпечних речовин. Випаровування ртуті перевищують норми від 4-х до 16-ти разів на різних дільницях, а в літній період показник при вимірах фіксував перевищення до 40 разів. Про це розповіли в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища України.

У той же час, поряд із заводом біля станції метро "Лісова" на Лівому березі в Дніпровському районі тривають забудови під житловий комплекс (Urban Park на вулиці Магнітогорська, 5), а також розташовані великий торговий центр "Даринок", культурний центр "Платформа арт-завод", офісні приміщення Поруч вже побудували два житлових будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло.

ЖК, що будують недалеко від заводу "Радикал", за проектом буде розташований вздовж вулиць Мурманської та Попудренка і включатиме в себе 10 житлових будинків. Серед головних "фішок" комплексу забудовник називає озеро, навколо якого облаштують зони для спорту і відпочинку, ліс поруч та наявність метро в 5 хвилинах ходьби. Будівництво розділено на 2 черги з житловими будинками, рестораном і дитячим садком.

У міністерстві заявили, що забруднена територія "Радикала", після закриття якого залишилися значні обсяги ртуті, не огороджена і не охороняється. Тому чиновники назвали першочерговим завданням закрити периметр і обмежити доступ людей до майданчику колишнього гідролізного цеху.

У Києві на заводі "Радикал" перевищена норма парів ртуті (Фото: mpe.kmu.gov.ua)

У КМДА починають роботу над проектом із демеркуризації заводу, а гроші для цього виділено з міського бюджету.

Заступник голови Міненергетики Роман Абрамовський заявив, що відомство підготує всі необхідні документи, щоб прискорити приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть.

У Києві біля &quot;могильника&quot; небезпечних речовин будують житлові будинки

У Києві територія заводу "Радикал" не огороджена і не охороняється (Фото: скрін google.com.ua/maps)

На заводі "Радикал" у часи СРСР був засекречений військовий об'єкт, де виготовляли телескопи для підводних човнів. Також колишній Київський завод хімікатів був монополістом із виробництва в Україні деяких синтетичних матеріалів, зокрема, пінополіуретану, бертолетової солі, хімічних засобів для захисту рослин.

У липні 1996 року роботу підприємства зупинили, але з порушенням норм виведення потужностей експлуатації. Залишки хімічних речовин не вивезли.

У 2012 - 2013 роках з заводу "Радикал" вже вивозили заражену землю, всього 93 тонни хлорвмісних токсичних відходів.

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