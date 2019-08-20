У Києві біля метро сталася кривава перестрілка: перші кадри з місця НП

В ніч на вівторок, 20 серпня, у Києві біля однієї зі станцій метро сталася НП зі стріляниною. В результаті бійки постраждало три людини. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції столиці.

Стало відомо, що в конфлікті біля метро "Голосіївська" брали участь дві групи чоловіків. Очевидці, які викликали поліцію, розповіли, що після бійки вони розбіглися.

А трьох учасників госпіталізували: двох - з вогнепальними пораненнями з трамватического зброї, а одного - з ножовим пораненням ноги.

З місця НП вилучили відстріляні гільзи, а також автомобіль марки Volkswagen.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство), яка передбачає позбавлення волі до семи років.

Стрілянина у Києві біля метро Голосіївська (відео: YouTube/Інформатор)

Раніше ми писали про те, що в Києві помічник народного депутата погрожував дітям і обіцяв розстріляти їх з вікна за те, що вони каталися на скейті біля його припаркованої машини.

Нещодавно повідомлялося, що представники ромської національності побили правоохоронців у одній з дільниць Києва. Винуватців просто відпустили під "особисте зобов'язання".