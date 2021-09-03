У Києві біля метро дикий лось налякав перехожих (відео)

У Києві біля станції метро "Житомирська" перехожі заклякли від подиву, коли недалеко від них пройшов лось.
Відео опублікували в Telegram - каналі "Х.Київ".
Так, чоловік помітив лося, який дуже його налякав. Автор відео смішно коментував кожен рух тварини. Чоловік так перелякався, що почав робити помилки в мові.
"Район станції метро "Житомирська" настільки очистився. Автор відео гуляв неподалік", — йдеться у дописі під відео.
Зокрема, поряд розташована жвава траса, перехожі переживають, аби тварина не вискочила на дорогу.
У коментарях користувачі були здивовані від побаченого.
Раніше ми повідомляли, що у харківському метро помітили лисицю. Працівники метрополітену кажуть, що раніше лисицю тут не бачили.
Також під Києвом водій маршрутки вийшов на роботу разом зі своїм вихованцем.