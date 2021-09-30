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У Києві біля КПІ ледь не вбило студентів (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Києві 30 Вересня дерево, що впало в районі біля політехнічного інституту ім. І. Сікорського мало не вбило студентів. Воно впало на проїжджу частину і тротуар. Стовбур дерева і великі гілки ледь не зачепили перехожих студентів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі KIEVMAP.

"Суворий ранок на КПІ, ніхто не постраждав!"- написали під відео.

У ролику можна побачити, як біля КПІ тополя падає прямо на тротуар, де в цей час прогулювалися студенти.

Молоді люди при цьому розбіглися в різні боки. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що про номеру 1551, який працює цілодобово, можна зателефонувати і повідомити про дерево, що впало, пожежу в посадці, проводах, що заплуталися на деревах, про кіоски, які встановлюють на зеленій зоні і так далі.

Як ми раніше писали, в Києві потужна злива затопила місто і повалила дерева.

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Київ