У Києві біля фаст-фуду помітили моторошне видовище: зі слабкими нервами краще не дивитися

У Києві біля метро "Чернігівська" бігають щури
У Києві біля метро "Чернігівська" українці помітили непрошених гостей. Як виявилося, біля метро є кіоск "Шаурма", а біля нього прекрасно себе почувають щури. Відео з гризунами опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Людям зі слабкими нервами краще не дивитися. Поблизу зі станцією метро "Чернігівська" є заклад швидкого харчування "Шаурма", де повним-повнісінько не дуже бажаних гостей", - написали під відео.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.
У Києві біля метро помітили щурів (Київ Оперативний)
В коментарях українці висловили свої емоції від побаченого і зійшлись на думці, що якщо виїхати в центр столиці - то там можна побачити, точно такий же "бєспрєдєл" і величезна кількість гризунів.