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У Києві військовий співає дифірамби Путіну і слізно просить припинити "братовбивчий конфлікт" (відео)

Фото: у Києві Олександр Піденко записав відео про Путіна
Автор: Світлана Мащенко

У Києві нібито військовий ЗСУ Олександр Піденко заявляє, що знає, як зупинити "братовбивчий конфлікт". А ще він з глибокою повагою ставиться до Путіна, Кадирова та інших українофобів.

Відео в мережі запостив український військовий Анатолій Штефан Штірліц.

В чому суть скандалу

На кадрах чоловік у військовій формі просить Володимира Зеленського дати йому особисто наказ відправитися в Москву до Путіна і домовитися про примирення і зупинення війни.

Також, він не буде проти "заїхати на чай" до Лукашенка, а також - до Кадирова "на поборотися".

"Я ставлю на кон все, що у мене є. Я російськомовний, російськомислячий громадянин України... Я люблю народ України, я люблю народ Росії. Я готовий за вас життя віддати", - каже ця людина.

Він назвав себе Олександром Сергійовичем Піденком, і він хоче "вигнати зло їх нашого серця", і врегулювати "конфлікт двох братніх народів".

Піденко заявив, що готовий йти в Кремль пішки, щоб домовитися.

Далі він почав плакати і читати молитву "Отче наш"...

Що відомо про Піденка?

В його соцмережах написано, що він відеооператор, а ще він - сім'янин. Судячи з фото і відео... з дружиною і двома маленькими дітьми.

Фото: Олександр Піденко з сім'єю (facebook.com/alexandr.pidenko)

Скріншот: facebook.com/alexandr.pidenko

На сторінці Піденка багато фото, на яких він у військовій формі.

Фото: Олександр Піденко (facebook.com/alexandr.pidenko)

Раніше ми писали, що в Італії шукають росіянина, який ображав українців і зганьбився.

Також повідомлялося, що російська блогерка переслідувала українок, запитуючи "Чий Херсон".

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