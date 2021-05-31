У Києві водії маршруток влаштували бійку на зупинці: відео інциденту

У Києві водії маршруток не поділили зупинку і влаштували бійку серед білого дня. Інцидент стався біля станції метро "Червоний хутір" у понеділок, 31 травня.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook .

На відео видно, як водії розмовляють між собою на підвищених тонах, а потім починають плюватися і штовхатися.

Відео бійки можна подивитися за цим посиланням.

Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.