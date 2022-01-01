У Києві водій влетів у стовп і на задимленому авто поїхав далі: відео обурило мережу

У Києві нетверезий водій влетів у стовп. Однак, після того що сталося, він натиснув на газ і поїхав у задимленому і пожмаканому авто далі.
Відео ДТП опублікували в Telegram-каналі "Всевидящее око".
Так, на відео видно, як авто виїхало на тротуар, де протаранило стовп. Далі водій просто від'їхав і поїхав дорогою далі, наче нічого не сталося.
До того ж під час руху авто задимилось.
"У Києві аватар намотав на стовп свій мустанг, і вирішив, що це не така і проблема", - йдеться під відео.
У мережі користувачі були вражені від побаченого та пишуть, що водій міг себе вбити.
Раніше ми повідомляли, що у Києві водій вирішив прогріти машину у незвичайний спосіб і спалив авто.
Також ми писали, що у Києві неадекват за кермом розтрощив понад 10 авто, надів маску і втік.