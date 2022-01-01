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У Києві водій влетів у стовп і на задимленому авто поїхав далі: відео обурило мережу

Автор: Тетяна Самарук

У Києві нетверезий водій влетів у стовп. Однак, після того що сталося, він натиснув на газ і поїхав у задимленому і пожмаканому авто далі.

Відео ДТП опублікували в Telegram-каналі "Всевидящее око".

Так, на відео видно, як авто виїхало на тротуар, де протаранило стовп. Далі водій просто від'їхав і поїхав дорогою далі, наче нічого не сталося.

До того ж під час руху авто задимилось.

"У Києві аватар намотав на стовп свій мустанг, і вирішив, що це не така і проблема", - йдеться під відео.

У мережі користувачі були вражені від побаченого та пишуть, що водій міг себе вбити.

  • Нічого страшного;
  • Гуляти, так гуляти;
  • Вирішив, що краще удати, ніби нічого не трапилось;
  • Мабуть, машина чужа і не шкода;
  • Лишити прав пожиттєво його;
  • Головне, аби постраждалих не було;
  • Далеко він так точно не заїде.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій вирішив прогріти машину у незвичайний спосіб і спалив авто.

Також ми писали, що у Києві неадекват за кермом розтрощив понад 10 авто, надів маску і втік.

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