У Києві водій влаштував лиху ДТП: кубинська сигара і пляшка горілки на двох

Відзначається, що водій і пасажир перебували в автомобілі марки "Славута". До цього вони розпили на двох пляшку горілки, а потім вирішили відправитися в дорогу.

"Драгер показав результат у 2,05 проміле. На щастя, обидва чоловіки відбулися подряпинами. На місці медики і поліція", - сказано в повідомленні.

У Києві п'яний водій влаштував ДТП (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

У коментарях користувачі відзначили, що не тільки народні депутати і чиновники скоюють ДТП.