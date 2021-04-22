У Києві водій влаштував лиху ДТП: кубинська сигара і пляшка горілки на двох
У Києві п'яний водій вирішив сісти за кермо (колаж РБК-Україна)
У Києві поліція зупинила водія, який скоїв ДТП і перекинувся. Аварія сталася на Броварському проспекті біля КП Биківня.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.
Відзначається, що водій і пасажир перебували в автомобілі марки "Славута". До цього вони розпили на двох пляшку горілки, а потім вирішили відправитися в дорогу.
"Драгер показав результат у 2,05 проміле. На щастя, обидва чоловіки відбулися подряпинами. На місці медики і поліція", - сказано в повідомленні.
У Києві п'яний водій влаштував ДТП (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
У коментарях користувачі відзначили, що не тільки народні депутати і чиновники скоюють ДТП.
- Вже остаточно розвінчався міф про те, що п'яними їздять тільки синки депутатів. Дивись-но, у кого є зайві 17 тис.
- Поки реально саджати за пияцтво за кермом не почнуть, штрафи безсилі.
- Нема культури водія. Та відповідальності за життя . Стосується не лише цього випадку. Штрафи та покарання ще ні одного разу не виправили будь- яку ситуацію.
- Потрібно садити або позбавляти прав довічно штрафами нас не налякати і плюс конфіскація машини.
- Навіть якщо штраф буде 170 000 наш народ від бухла за кермом це не зупинить...
Як ми писали раніше, під Києвом авто знесло магазинчик з жінкою і зробило сальто в повітрі.