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У Києві водій влаштував лиху ДТП: кубинська сигара і пляшка горілки на двох

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 10:54
У Києві водій влаштував лиху ДТП: кубинська сигара і пляшка горілки на двох У Києві п'яний водій вирішив сісти за кермо (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві поліція зупинила водія, який скоїв ДТП і перекинувся. Аварія сталася на Броварському проспекті біля КП Биківня.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

Відзначається, що водій і пасажир перебували в автомобілі марки "Славута". До цього вони розпили на двох пляшку горілки, а потім вирішили відправитися в дорогу.

"Драгер показав результат у 2,05 проміле. На щастя, обидва чоловіки відбулися подряпинами. На місці медики і поліція", - сказано в повідомленні.

У Києві водій влаштував лиху ДТП: кубинська сигара і пляшка горілки на двох

У Києві водій влаштував лиху ДТП: кубинська сигара і пляшка горілки на двохУ Києві п'яний водій влаштував ДТП (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

У коментарях користувачі відзначили, що не тільки народні депутати і чиновники скоюють ДТП.

  • Вже остаточно розвінчався міф про те, що п'яними їздять тільки синки депутатів. Дивись-но, у кого є зайві 17 тис.
  • Поки реально саджати за пияцтво за кермом не почнуть, штрафи безсилі.
  • Нема культури водія. Та відповідальності за життя . Стосується не лише цього випадку. Штрафи та покарання ще ні одного разу не виправили будь- яку ситуацію.
  • Потрібно садити або позбавляти прав довічно штрафами нас не налякати і плюс конфіскація машини.
  • Навіть якщо штраф буде 170 000 наш народ від бухла за кермом це не зупинить...

Як ми писали раніше, під Києвом авто знесло магазинчик з жінкою і зробило сальто в повітрі.

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