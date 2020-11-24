У Києві водій таксі збив на переході людину (відео)

У Києві водій таксі на пішохідному переході збив людину. Аварія сталася на Березняках, за адресою проспект Тичини П. 16/2. Чоловіка з тяжкими травмами госпіталізували у лікарню, повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Сьогодні вночі, водій таксі не помітив чоловіка на пішохідному переході і збив, постраждалого госпіталізували з серйозними травмами", - сказано в повідомленні.

У ролику можна побачити, як чоловік переходить дорогу на пішохідному переході і в нього врізається машина таксі.

У Києві таксист наїхав на людину

В коментарях українці відреагували на ДТП. Деякі зазначили, що чоловік навіть голови не повернув, щоб подивитися на дорогу.

Замість острівців безпеки краще б освітлення на пішохідних робили б, і дешевше і дійсно рятує життя.

Переходун навіть не хотів головоньку повернути. Ось і підсумок. Вночі в капюшоні...

Ну і скажіть мені тепер, чи потрібні світловідбиваючі жилети???? Так от, панове жлоби, потрібні! Для вашого ж власного життя..

А пішохід не дивиться по сторонах? Невже не зрозуміло, що в таку погоду в світлі фар нічого не видно?!

Обидва винні. Я досі дивуюся дивлячись як деякі переходять дорогу. Як вони взагалі змогли дожити до сьогоднішнього дня?

Як ми писали раніше, у Києві сталася ДТП на Окружній, яка забрала життя працівниці школи і ще однієї жінки.

Раніше в Києві таксист вигнав пасажирку на дощ через її прохання надіти маску.