У Києві водій спеціально спеціально збив кур'єра на скутері (відео)

У Києві водій навмисно збив кур'єра Glovo. Сталася ця дивна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Саксаганського.

Судячи з відео, яке розмістили у Facebook Київ Оперативний, водієві авто міг не сподобатися маневр скутериста, який обійшов машину праворуч. Крім того, кур'єр потрапив в сліпу зону авто.

На кадрах видно, що машина робить різкий ривок вправо, збиває скутер, а його водій відлітає в бік. Правда, після аварії водій одразу ж зупинився. Чи то зрозумів, що перегнув палицю, чи то це насправді сталося випадково.

"Водій Peugeot навмисно збив скутериста-кур'єра Glovo? Київ, Саксаганського", - йдеться в повідомленні.

У Києві водій збив кур'єра на скутері (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі припускають, втім, що водій Peugeot вирішив припаркуватися, а скутерист потрапив в сліпу зону.

"Скутеристам би виробити звичку робити випередження зліва, і половина таких випадків зникне", - обурився один з користувачів.

"Там же видно, що він включив правий поворотник, мабуть запаркуватися хотів. А скутерист в мертвій зоні висить. Цим скутеристам би їздити за правилами, не більше метра від краю проїзної частини, не лізти в мертві зони, включати повороти і світло. А то їздять як безсмертні..." - пише інший юзер.

Раніше ми писали, що в Києві патрульний поліцейський закинув водієві недопалок назад в салон, після хамської поведінки автомобіліста.