У Києві водій спеціально переїхав виводок каченят, які переходили дорогу

У Києві водій на Mercedes спеціально наїхав на виводок каченят, які перебігали дорогу.
Про це повідомили в пабліку dtp.kiev.ua в Telegram.
Моторошна НП сталася 11 червня.
"Друзі, сьогодні в Києві сталася жахлива НП на дорозі: водій Мерседес з номерами від Лексуса №Аа9669СС спеціально, незважаючи на сигнали, розчавив на дорозі каченят. Ми будемо вам дуже вдячні за інформацію по даному інциденту, збираємо відомості для надання психологічної допомоги водієві", - сказано в повідомленні.
Обережно, відео 18+. Його можна подивитися за цим посиланням.
У коментарях користувачі мережі відреагували на вчинок садиста.
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