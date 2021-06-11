У Києві водій спеціально переїхав виводок каченят, які переходили дорогу

Моторошна НП сталася 11 червня.

"Друзі, сьогодні в Києві сталася жахлива НП на дорозі: водій Мерседес з номерами від Лексуса №Аа9669СС спеціально, незважаючи на сигнали, розчавив на дорозі каченят. Ми будемо вам дуже вдячні за інформацію по даному інциденту, збираємо відомості для надання психологічної допомоги водієві", - сказано в повідомленні.

Обережно, відео 18+. Його можна подивитися за цим посиланням.

У коментарях користувачі мережі відреагували на вчинок садиста.