У Києві водій самоката покарав нахабного автомобіліста, який їхав тротуаром (відео)

Так, власник машини на появу перешкоди відреагував вкрай неадекватно. Чоловік почав розповідати про те, що його мають пропустити. Пасажир автівки також напав на самокатника й вважав, що немає нічого поганого у їзді тротуаром.

Також чоловіки казали самокатнику, що він порушив правила дорожнього руху, адже не пересувається велодоріжкою або проїзною частиною.

Що сказали у поліції

Окрім того, учасники конфлікту довго сперечалися між собою та пропонували один одному викликати поліцію. Однак, самокатник не відступив та не дав нахабному водію проїхати.

Тому через деякий час приїхали поліцейські.

Патрульним водій нахабно заявив, що виїхав на тротуар та проїхав ним кількасот метрів, оскільки його машина "зламалася". Також патрульні кілька разів спіймали автомобіліста на брехні.

Наразі невідомо чим закінчився інцидент.