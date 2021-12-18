У Києві водій вирішив "скоротити шлях" та поплатився: обурливе відео

Так, водій легкового автомобіля не тільки порушив правила дорожнього руху, а й норми благоустрою, проїхавши на авто через газон.

За словами Олексія Білошицького, правоохоронці встановили особу порушника та притягнули його до адміністративної відповідальності одразу за двома статтями - "Порушення правил дорожнього руху" та "Порушення правил благоустрою".

Зазначається, що свою провину водій автомобіля визнав.

"Приклад повчальний. Викликаюча поведінка та зневага до правил та інших людей - це шлях у нікуди. Тільки у взаємоповазі та правопорядку ми можемо розвиватися та робити зміни на краще", - сказав заступник.

До того ж на записі видно, що автовласник після проїзду по газону збирався рухатися у напрямку Харківського шосе. Однак, після порушення чоловік опинився перед потоком машин, для яких загорілося зелене світло. Через це порушнику довелося чекати, доки він фізично зможе перетнути перехрестя.