У Києві водій вирішив прогріти машину у незвичайний спосіб і спалив авто: не повторюйте цю помилку

У Києві водій вирішив проявити кмітливість і застосував незвичайний спосіб прогрівання автомобіля. Однак в результаті експеримент закінчився плачевно - машина повністю згоріла.

Про це передає громадська організація "Автопатруль Майдан" на сторінці в Facebook .

Житель столиці розмістив тепловентилятор під капотом легковика Renault Megane через переноску, і залишив транспорт на ніч на вулиці Віскозна в Дніпровському районі.

У підсумку такий "обігрівач" через деякий час задимився і викликав загоряння. Але, очевидно, перші ознаки пожежі для власника машини залишилися непоміченими, і авто, припарковане на території промзони, повністю охопило полум'я.

Викликали пожежників, але врятувати машину вже було неможливо - вона геть згоріла.

У мережі опублікували фото, як гасили вогонь. Як видно на знімку, вогонь повністю охопив французький седан.

Киянин спалив своє авто, коли залишив вентилятор під капотом для підігрівання (фото: facebook.com/autopatrolmaidan)

Користувачі мережі в коментарях зазначають, намагаючись пояснити мотив водія прогрівати авто у такий спосіб, що в машинах цієї марки повинен стояти підігрівач палива в фільтрі, але гріє він тільки коли машина завелася.