У Києві водій-неадекват побив велосипедиста за зауваження: відео потрапило в мережу

У Києві водій легкового автомобіля побив велосипедиста прямо на проїжджій частині за те, що той зробив йому зауваження про неправильну зупинку. НП сталася на Позняках в районі вулиці Ахматової.

Про цей кричущий випадок повідомив на своїй сторінці в Facebook автор проекту "Зупини Лося" Костянтин Андріюк.

Водій іномарки припаркувався з порушенням і в нього мало не в'їхав велосипедист. На відео чути, як чоловіки обмінюються кількома фразами, а потім водій наздоганяє велосипедиста і починає його бити. На крики про допомогу відреагували перехожі і встали на захист велосипедиста.

За попередньою інформацією, велосипедист звернувся в поліцію і зняв побої.

У Києві водій авто побив велосипедиста

В коментарях українці відреагували на НП і зазначили, що велосипедист був не правий і не мав втискуватися між машинами.

Цьому місту потрібен супергерой на велосипеді з палицею і пістолетом. Інакше діла не буде.

Знову ж таки відношення до велосипедистів якраз таки відображає наше суспільство. Зневага тих, хто іде на машині, зверхність і хамство, безкарність.

Велокультура для таких людей це меншовартість. А за агресію потрібно однозначно наказувати.

Я де ви тут бачили чемну їзду, як порядної людини??? Чи протискуватись поміж автівками це чемно і порядно? Чи це дозволено ПДР?

Як ми раніше писали, під Львовом майор поліції збив пішохода та залишив помирати.