У Києві водій маршрутки побив підлітка-пільговика: відео інциденту

Так, інцидент стався 23 вересня поряд із 19 училищем в Києві.

Водій свою поведінку пояснив тим, що так нібито вирішив помститися 17-річному хлопцю за нецензурні слова. Підліток буцімто послав чоловіка.

На відео видно, як хлопець заходить у транспорт і показує водієві посвідчення дитини з багатодітної родини. Однак чоловік заявив, що це маршрутне таксі, й відмовив у пільговому проїзді.

Виходячи з машини, неповнолітній крикнув якусь фразу, можливо, нецензурну, яка розлютила маршрутника.

"Водій його не пустив, підліток виходячи сказав: "Ну і йди ти". На що водій вилетів із маршрутки і почав відразу бити хлопця 17-ти років", – йдеться в повідомленні.

Однак, за хлопця заступився один із пасажирів маршрутки. Він казав водієві, аби той схаменувся й зауважив, що той б'є дитину.