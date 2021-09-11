У Києві водій ледь не збив у дворі людей, після чого накинувся на них з ножем (відео)

Так, інцидент стався ввечері у п'ятницю, 10 вересня, на вулиці Івана Франка.

"В одному із дворів на Івана Франка проживає оцей чолов‘яга на позашляховику. Зараз тут йдуть ремонтні роботи, але оскільки той на джипі - проїхати зміг. Так проїхав, що ледь не позбивав людей. Коли йому зробили зауваження - вилетів із ножем розбиратися", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відповідний інцидент завершився без постраждалих. Втім, на запису можна побачити, наскільки агресивно поводився чоловік до оточуючих його людей.

Увага, на відео присутня нецензурна лайка.

В одному із дворів на Івана Франка проживає оцей чолов‘яга на позашляховику. Зараз тут йдуть ремонтні роботи, але оскільки той на джипі - проїхати зміг. Так проїхав, що ледь не позбивав людей. Коли йому зробили зауваження - вилетів із ножем розбиратися. На щастя, все обійшлося. Posted by Оперативний on Friday, September 10, 2021

У коментарях користувачі пишуть, що за такі дії чоловіка потрібно покарати.