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У Києві водій ледь не збив у дворі людей, після чого накинувся на них з ножем (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві водій автомобіля виїхав на ділянку, де проводяться ремонтні роботи, а потім накинувся на людей. Внаслідок цього ледь не постраждали люди.

Відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

Так, інцидент стався ввечері у п'ятницю, 10 вересня, на вулиці Івана Франка.

"В одному із дворів на Івана Франка проживає оцей чолов‘яга на позашляховику. Зараз тут йдуть ремонтні роботи, але оскільки той на джипі - проїхати зміг. Так проїхав, що ледь не позбивав людей. Коли йому зробили зауваження - вилетів із ножем розбиратися", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відповідний інцидент завершився без постраждалих. Втім, на запису можна побачити, наскільки агресивно поводився чоловік до оточуючих його людей.

Увага, на відео присутня нецензурна лайка.

В одному із дворів на Івана Франка проживає оцей чолов‘яга на позашляховику. Зараз тут йдуть ремонтні роботи, але оскільки той на джипі - проїхати зміг. Так проїхав, що ледь не позбивав людей. Коли йому зробили зауваження - вилетів із ножем розбиратися. На щастя, все обійшлося.

Posted by Оперативний on Friday, September 10, 2021

У коментарях користувачі пишуть, що за такі дії чоловіка потрібно покарати.

  • Дивно, на вулиці Івана Франка, в Україні, але всі розмовляють по російські;
  • На сьогодні цей чоловік, на жаль, є більшість людей, які мають гроші. В гонитві за бабками вони давно перестали бути справжніми мужиками, яким притаманні зовсім інші якості;
  • Навіщо провокувати нервового, тільки шкода його сина;
  • Його потрібно покарати, нехай навчиться у суспільстві жити;
  • Таке робити при синові, який він приклад подає.

Раніше ми повідомляли, що під Львовом футбольний матч перетворився на епічну бійку.

Також у Дніпрі дівчата влаштували жорстокі розбірки, а чоловіки стояли поряд і спостерігали.

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Київбійка