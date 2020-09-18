У Києві водій на "блатних номерах" бив ногами і дряпав машину: фото неадеквата

У Києві помітили неадекватного водія
У Києві помітили агресивного і неадекватного водія, який розбив машину без причини. Інцидент стався на Печерську, на вулиці Московській. Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.
Неадекватний водій на білому Volkswagen (№AA0047MI) на вулиці Московській, в 500 метрів від Печерського РВВС, розбив ногою скло, пом'яв і подряпав ногами машину і втік з місця злочину. Причому ніякої адекватної причини цього вчинку не було зовсім", - сказано в повідомленні.
Як зазначають на сторінці, номери у водія були "блатні".
У Києві помітили водія - неадеквата (фото: facebook.com/KyivOperativ)
В коментарях українці відзначили, що водій правильно зробив, бо припаркований Ford зайняв всю дорогу.
Як ми писали раніше, у Запоріжжі сталася смертельна ДТП за участю автомобілів BMW і Nissan. В результаті аварії загинули троє іноземних студентів медичного університету - хлопці згоріли живцем.