У Києві водій на "блатних номерах" бив ногами і дряпав машину: фото неадеквата

У Києві помітили агресивного і неадекватного водія, який розбив машину без причини. Інцидент стався на Печерську, на вулиці Московській. Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

Неадекватний водій на білому Volkswagen (№AA0047MI) на вулиці Московській, в 500 метрів від Печерського РВВС, розбив ногою скло, пом'яв і подряпав ногами машину і втік з місця злочину. Причому ніякої адекватної причини цього вчинку не було зовсім", - сказано в повідомленні.

Як зазначають на сторінці, номери у водія були "блатні".

У Києві помітили водія - неадеквата (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях українці відзначили, що водій правильно зробив, бо припаркований Ford зайняв всю дорогу.

Та видно потихеньку людей, таке быдляцтво починає діставати.Форд, ти перекрив дорогу (дай інший ракурс), так тобі і треба, думай про інших!

Це хто-то на заїзді вирішив постояти.

Це не Московська. І машина припаркована так, що повернути ліворуч складно. Тим більше в умовах одностороннього руху.

Як ми писали раніше, у Запоріжжі сталася смертельна ДТП за участю автомобілів BMW і Nissan. В результаті аварії загинули троє іноземних студентів медичного університету - хлопці згоріли живцем.