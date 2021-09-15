У Києві водій автобуса відзначився неадекватною поведінкою, але його підтримали

На кадрах видно, що водій комунального транспорту курив за кермом. Крім цього він, за словами автора відео, викинув недопалок за борт.

"Папашо, вогнику не знайдеться? Там в КМДА великі начальники обіцяють температурний скринінг, кондиціонери та інші блага в громадському транспорті. Все б нічого, але мабуть вони зовсім забули про людський фактор", - підписані кадри.

Зазначимо, що в КМДА нещодавно заявили, що у комунальному транспорті стежитимуть за підтриманням оптимальної температури в салоні за допомогою спеціальних приладів.

При цьому багато користувачів мережі активно підтримують водія, не бачачи нічого протиправного в його діях. Мовляв, і зарплата у нього маленька і робота важка, відчепіться від людини. Ось що пишуть люди в коментарях: