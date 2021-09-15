У Києві водій автобуса відзначився неадекватною поведінкою, але його підтримали
У Києві водій автобуса марки МАЗ відзначився неадекватною поведінкою, яка потрапила на відео і стала поширюватися в мережі. Але користувачі його підтримали.
Кадри опублікував Telegram-канал Київ Оперативний.
На кадрах видно, що водій комунального транспорту курив за кермом. Крім цього він, за словами автора відео, викинув недопалок за борт.
"Папашо, вогнику не знайдеться? Там в КМДА великі начальники обіцяють температурний скринінг, кондиціонери та інші блага в громадському транспорті. Все б нічого, але мабуть вони зовсім забули про людський фактор", - підписані кадри.
Зазначимо, що в КМДА нещодавно заявили, що у комунальному транспорті стежитимуть за підтриманням оптимальної температури в салоні за допомогою спеціальних приладів.
При цьому багато користувачів мережі активно підтримують водія, не бачачи нічого протиправного в його діях. Мовляв, і зарплата у нього маленька і робота важка, відчепіться від людини. Ось що пишуть люди в коментарях:
- Дим в салон не йде, в чому проблема? Важка у людини робота, кому він заважає, що він курить за кермом? Він же не в салоні це робить
- Якщо дим в салон не йде, то не бачу ніяких проблем. А ось те, що недопалок полетів за борт це погано!
- Недопалки за борт у нас масово викидають, бидло на бидлі.
- Не потрібно крайнощів, від його вчинку ніхто не постраждає, а ось від проїзду на червоний - може.
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