У Києві позашляховик влетів у пішохідну зону на Майдані: відео з місця трагедії

У Києві на Майдані Незалежності 30 жовтня сталася страшна ДТП з позашляховиком. Водій на великій швидкості влетів у пішоходів, є загиблі.

Як повідомляє Telegram "Вартові еспресо", водій Land Rover пролетів всю пішохідну зону на великій швидкості. Він збив бабусю, яка отримала травми несумісні з життям.

Пізніше уточнили, що зупинити водія змогла тільки зупинка, в яку він врізався.

У Facebook dtp.kiev.ua повідомили, що двоє людей загинули, а мати з дитиною у важкому стані. А водій позашляховика був п'яний.

"П'яний водій на великій швидкості протаранив затор перед світлофором", - йдеться в повідомленні.

Відео наслідків аварії можна подивитися за посиланням. Обережно, 18+.

Кілька автомобілів розбиті, рух на Хрещатику перекрито.

ДТП в Києві на Майдані Незалежності 30 жовтня

"Пригода сталася сьогодні, близько 16-ї години. Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні і вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності та в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив 4 авто, і зупинився. В результаті ДТП двоє людей загинули, ще троє отримали травми", - йдеться в повідомленні "Вартові еспресо".

У виданні уточнили, що попередньо - водій тверезий.

Також в патрульній поліції Києва показали відео з моментом ДТП.

Нагадаємо, що ДТП на Майдані Незалежності сталася 30 жовтня близько 16:00.