У Києві повернуть платні парковки: для "відлову" порушників розробили спецпрограму

В Києві парковки знову стануть платними, як це було раніше до введення локдауну. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що після ослаблення жорсткого карантину відновиться робота системи фіксації порушень правил паркування.
Про це градоначальник 28 квітня написав у своєму Telegram.
За словами Кличка, це може статися вже найближчими днями.
Мер уточнив, що в цей час контроль за дотриманням правил паркування здійснює управління з паркування при Департаменті транспортної інфраструктури Києва.
"І для інспекторів вже розробили спеціальну програму, яка працюватиме на базі мобільних сервісів "Київ цифровий"", - розповів він.
Зауважується, що програма зручна як для роботи інспекторів, так і для автовласників.
У програмі для контролю правил паркування є:
"Після послаблення обмежень, під час яких паркуватися можна було безкоштовно, автовласники зможуть оплачувати паркування через застосунок і не порушувати правила, залишаючи автівку безоплатно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення", - йдеться в публікації.
Раніше повідомлялося, що в Києві порушників правил паркування будуть "відловлювати" спецприлади. Цю автоматичну систему фіксації порушень правил паркування вже зараз запустили в столиці, щоб протестувати в роботі.