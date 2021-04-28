У Києві повернуть платні парковки: для "відлову" порушників розробили спецпрограму

За словами Кличка, це може статися вже найближчими днями.

Мер уточнив, що в цей час контроль за дотриманням правил паркування здійснює управління з паркування при Департаменті транспортної інфраструктури Києва.

"І для інспекторів вже розробили спеціальну програму, яка працюватиме на базі мобільних сервісів "Київ цифровий"", - розповів він.

Зауважується, що програма зручна як для роботи інспекторів, так і для автовласників.

У програмі для контролю правил паркування є:

інтерактивна карта парковок Києва;

сервіс оплати за паркування;

сервіс сплати штрафів за порушення правил пакування.

"Після послаблення обмежень, під час яких паркуватися можна було безкоштовно, автовласники зможуть оплачувати паркування через застосунок і не порушувати правила, залишаючи автівку безоплатно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення", - йдеться в публікації.