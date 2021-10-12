У Києві вандали познущалися над скульптурою Архистратига Михаїла (фото)

У Києві вандали пошкодили мініатюрну скульптуру Архістратига Михаїла, яку встановили в парку "Володимирська гірка" 8 жовтня. Невідомі відламали меч.
Про це повідомляє Telegram-канал "Типовий Київ".
Міні-скульптура є продовженням інклюзивного туристичного маршруту. Для людей з порушенням зору написи на пам'ятнику продублювали українським та англійським шрифтом Брайля.
Завдяки цьому, люди з поганим зором могли "побачити" фонтан Архистратига Михаїла.
У Києві вандали пошкодили скульптуру Архістратига Михаїла (фото: Telegram-канал"Типовий Київ")
Користувачі мережі прокоментували інцидент.
Нагадаємо, у Києві вандали понівечили популярну скульптуру. Невідомі відірвали руку з шаблею.
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